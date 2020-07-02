В России в этом году начнут разрабатывать новый ручной пулемет на базе РПК-16, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Новый ручной пулемет на базе РПК-16 начнут разрабатывать в России в 2020 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, РПК-16 был создан несколько лет назад.

Новый ручной пулемет на базе РПК-16 создадут в России

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