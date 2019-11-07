Наука
RT на русскомНовый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что предыдущий штамм был зарегистрирован в 2000 году. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.
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Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия.
— Энтони Фаучи, американский учёныйРИА Новости вчера в 22:39
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Политика
США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Украина прекратила пропуск лиц через государственную границу на КПП Каланчак со стороны России (автомобильный пункт пропуска Армянск) из-за строительных работ повышенной опасности.
РБК 03:30
Происшествия
СМИ сообщают о захвате самолета в аэропорту Амстердама
Голландские СМИ сообщают о возможном захвате воздушного судна в аэропорту «Схипхол», где ранее военная полиция объявила чрезвычайную ситуацию.
ФАН вчера в 14:26
Экономика
Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Авто
Названы топ-10 регионов РФ по продажам отечественных автомобилей
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 регионов РФ с самыми высокими продажами машин отечественных марок.
Автоновости дня 01:45
Политика
Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Политика
Глава ФСБ предупредил о возвращении в Россию родственников боевиков
Глава ФСБ России Александр Бортников обеспокоен возвращением в Россию родственников боевиков из стран Ближнего Востока.
Lenta.ru 03:36
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Футбол
«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
ТАСС Спорт 05 ноября в 17:06
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро в начале дня
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 4 копейки, до 63,53 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 70,40 рубля, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона
Lisa.ru вчера в 11:00
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку
Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
Актуальные Новости вчера в 05:37
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать хлеб
В Роспотребнадзоре отметили, что хлеб должен быть правильной формы и хорошо пропеченным. В продукте должна отсутствовать влажность.
RuNews24.ru 02:37
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество
Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года
Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
ТАСС вчера в 19:26
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
РИА Новости 02:29
Происшествия
Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело
Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости вчера в 00:53
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Общество
Глава Гидрометцентра призвал СМИ не пугать «страшилками» о погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал СМИ не пугать людей в своих материалах «страшилками» о погоде.
REGNUM 02:45
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru вчера в 09:55
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08