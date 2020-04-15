Коронавирус
РИА НовостиНовый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь.
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Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Политика
В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом
Донецк и Киев проведут очередной обмен пленными.
BFM.ru вчера в 11:22
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 08:18
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Экономика
Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего
Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что Алтайский край станет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего.
АМИТЕЛ 00:29
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости вчера в 11:35
Кино
Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»
Комсомольская правда вчера в 15:17
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14 апреля в 14:45
Происшествия
Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд
Интерфакс вчера в 18:38
Общество
В Башкирии смягчили режим повышенной готовности
Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности».
ProUfu.ru 00:27
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Ксения Бородина опровергла слухи о супружеских изменах своего мужа
Периодически снова возникают слухи о конфликтах и ссорах в семье, но Омаров и Бородина либо игнорируют их, либо высмеивают.
Вокруг ТВ вчера в 16:43
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Общество
В ПФР назвали новое условие для получения выплаты в 5000 рублей
В Пенсионном фонде России заявили, что есть одно важное условие для получения выплаты в пять тысяч рублей семьям с детьми до трех лет.
Primpress.ru вчера в 12:00
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru вчера в 20:35
Авто
Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге
Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45