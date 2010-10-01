Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНовый скандал в РПЛ. «Арсенал» считает, что играл против команды судей

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
2 фото
Решающий гол форвард «Краснодара» Ари забил с пенальти, который сам и заработал. После встречи президент тульского клуба Гурам Аджоев в интервью «СЭ» разнес работу бригады арбитров, назвав ее «командой судей», против которой пришлось играть «Арсеналу».
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