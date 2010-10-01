Футбол
Спорт-ЭкспрессНовый скандал в РПЛ. «Арсенал» считает, что играл против команды судей
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
|38′
|42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
|45′
Магомед-Шапи Сулейманов
|64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
|71′
|74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
|77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|84′
Тонни Вильена
|90′+2′
Александр Мартынович
|90′+6′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
93
Сулейманов
47
Уткин
99
Фернандеш
52
Вильена
9
Ари
77
Камболов
36
Левашов
4
Бауэр
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Решающий гол форвард «Краснодара» Ари забил с пенальти, который сам и заработал. После встречи президент тульского клуба Гурам Аджоев в интервью «СЭ» разнес работу бригады арбитров, назвав ее «командой судей», против которой пришлось играть «Арсеналу».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Религия
В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста
В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру 12:36
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin
Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
Вести.Ru 11:38
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Армия и оружие
Эксперты оценили мнение в Китае о российской угрозе для авианосцев США
Китайские эксперты предположили, что оружием, которое глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал способным потопить американский авианосец, является сверхзвуковая крылатая ракета П-700 комплекса "Гранит".
Газета.Ru 05:25
Политика
Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal
Если бы «Газпром» продолжал по полной использовать Opal, то это привело бы к «трагическим перебоям» в поставках газа на юго-востоке Польши, считает Вожняк.
Телеканал 360° 27 сентября в 01:37
Футбол
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Футбол
«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы
«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за пьяный дебош на самолете
Экспресс газета вчера в 00:21
Футбол
«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»
За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками.
Вести.Ru 16:49
Экономика
С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС 27 сентября в 07:24
Кино
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 12:38
Наука
Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке
Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.
Neva.Today 15:36
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Коммерсантъ 12:59
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу вечером вблизи города Злате-Моравце, пилот выжил, сообщает местная газета SME со ссылкой на представителя Минобороны страны Данку Цапакову.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика
В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации
Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Кино
В Сети опубликовали новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В трейлере Ширан и Рассел Буффалино планируют убить героя Аль Пачино. Главные роли исполнили Роберт де Ниро и Джо Пеши.
RuNews24.ru 27 сентября в 03:32
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45