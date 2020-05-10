Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaНовый случай заражения коронавирусом выявлен в Ухане

В провинции Ухань выявлен новый случая заражения коронавирусом. Как сообщила ToDay New Ufa, в Китае, в источнике распространения коронавируса по всему миру – Ухане, выявлен новый случай заражения коронавирусом. До этого длительное время там не было новых заболевших.
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В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19

РИА Новости02:45

В Ухане выявили нового зараженного коронавирусом в тяжелом состоянии

РБК01:13

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Российская газета00:10

В Ухане выявили первый за две недели случай заболевания коронавирусом

Коммерсантъ00:46

В Ухане за долгое время выявили новый случай COVID-19

Известия00:42

В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом

Lenta.ru00:57

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Газета.Ru00:08
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн

В китайском Ухане впервые за долгое время выявили новый случай коронавируса

КП - Беларусь03:36
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Армия и оружие

Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США

News.ru 08 мая в 17:36
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Политика

Общего запрета для граждан Украины на выезд не существует — МИД

Киев, 10 мая 2020, 14:57 — REGNUM Общего запрета для граждан Украины на выезд за границу не существует, ограничения касаются авиаперелётов.
REGNUM 07:57
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Общество

ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 11:05
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Наука

Новый коронавирус поражает кишечные клетки

Коронавирус SARS-CoV-2 увидели в клетках человеческого «микрокишечника».
Наука и жизнь 08 мая в 00:04
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Общество

В Госдуме отреагировали на осквернение постамента памятника Коневу

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на осквернение постамента монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 18:57
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Общество

Горожане, собравшиеся на парад 9 мая, получили штрафы

Моменты 09:15
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Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Общество

В Минске, несмотря на пандемию, провели парад Победы

В Минске, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, провели парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и обещал президент республики Александр Лукашенко.
Город героев вчера в 09:46
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru 09:57
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
6,3K
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,1K
Здоровье

Определен способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Определен способ полностью предотвратить пневмонию при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Здоровье

В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 34 человек

По состоянию на 10 мая количество случаев заболевания коронавирусом достигло 279.
Омскрегион 01:36
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском 12:00
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
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Общество

В Саратовской области резко выросло число заболевших коронавирусом

Медики фиксируют значительный рост заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
Московский Комсомолец 08 мая в 02:26
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Гаджеты

Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro

На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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