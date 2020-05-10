Коронавирус
RT на русскомВ Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
Заразившийся пациент находится в тяжёлом состоянии. В то же время всего в провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса. Ранее сообщалось, что в Китае за сутки зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить392
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Культуромания вчера в 12:18
Технологии
Райффайзенбанк завершил инновационный пилот по оплате покупок с помощью селфи
Для первой оплаты было необходимо скачать приложение SWiP, привязать карту Райффайзенбанка и подключить функцию оплаты с помощью селфи.
Сергиевские Куранты 08 мая в 08:28
Хоккей
Младший брат Буре рассказал о встрече с Путиным в Америке
Спорт день за днем 05:38
Музыка
Умер американский певец Литл Ричард
Умер один из основоположников рок-н-ролла, американский певец Литл Ричард, сообщает TMZ со ссылкой на бас-гитариста Чарльза Гленна.
Rambler News Service вчера в 11:21
Политика
Украина поставила на поражение «Северного потока-2»
Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Lenta.ru 03:14
Происшествия
Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Общество
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
Футбол
В ФИФА прокомментировали возможности переноса ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) уверена, что решения для смягчения воздействия распространения новой коронавирусной инфекции на календарь международных матчей по футболу будут найдены, заявил РИА Новости представитель ФИФА.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию
Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
Происшествия
Рынок «Цумадинский» в Махачкале пострадал от пожара
Discover24 03:52
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Общество
Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в Коммунарке
В больнице в Коммунарке находятся 204 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Известия 03:04
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Экономика сегодня вчера в 07:00
Здоровье
В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного режима»
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал профессор.
RZN.info вчера в 14:33
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
НТВ 05:48
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Общество
Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом
Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 08 мая в 19:06
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Дана Борисова устроила засаду сбежавшей от нее дочери
Телеведущая Дана Борисова попыталась выследить свою 12-летнюю дочь Полину, которая отказывается с ней общаться.
ФАН вчера в 22:55
Футбол
Пьянич согласовал с «Барселоной» контракт
Сегодня появилась информация о том, что полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич близок к тому, чтобы по окончании сезона перейти в «Барселону».
Все про Спорт ру 04:44
Общество
В России выявлено еще 11 тысяч случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 мая, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны из 85.
Gazeta.SPb 04:15