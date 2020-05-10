Коронавирус
Газета.RuНовый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
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Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Вести.Ru вчера в 05:27
Игры
В Steam нашли упоминание Half‑Life 2: Remastered
The GEEK вчера в 07:34
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:00
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
RT на русском вчера в 05:28
Общество
В Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде в Уфе
Издание в публикации отметило, что 9 мая в небе над Уфой пилотажная группа изобразила французский флаг, а не российский.
ТАСС вчера в 14:25
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 вчера в 11:09
Авто
Как продать авто с пробегом быстро и выгодно: простые правила
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили 08 мая в 23:39
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Армия и оружие
Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США
News.ru 08 мая в 17:36
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
РИА Новости вчера в 16:49
Единоборства
Чемпион UFC Сехудо объявил о завершении карьеры
Сехудо одержал победу над Домиником Крузом техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Московский Комсомолец 01:17
Шоу-бизнес
Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом
Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.
Bimru.ru вчера в 02:42
Общество
Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США
Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
Армия и оружие
Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru 08 мая в 00:10
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Режим повышенной готовности продлен в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн вчера в 07:41
Политика
Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах
Украина на государственном уровне отмечает 8 Мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
News.ru вчера в 06:48
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21