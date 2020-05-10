Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Единоборства Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249 Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 961

Общество Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 104

Общество Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций». 1,4K

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 966

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.

Единоборства Чемпион UFC Сехудо объявил о завершении карьеры Сехудо одержал победу над Домиником Крузом техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Шоу-бизнес Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.

Общество Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.

Армия и оружие Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 556

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,8K

Политика Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах Украина на государственном уровне отмечает 8 Мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. 1