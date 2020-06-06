Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.

с чего всё началось

Вынужденные каникулы у актеров продлятся до сентября или октября. А к этому времени ситуация с заражением COVID-19, вполне возможно,станет легче. По крайней мере, на это рассчитывают в Роспотребнадзоре.

Новый театральный сезон в России может начаться со зрителями

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