Общество
RuNews24.ruНовый театральный сезон в России может начаться со зрителями
Вынужденные каникулы у актеров продлятся до сентября или октября. А к этому времени ситуация с заражением COVID-19, вполне возможно,станет легче. По крайней мере, на это рассчитывают в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.ТАСС08:31
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Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru 12:57
Игры
Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
Piter.tv вчера в 12:58
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
Политика
Путин распорядился создать национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
Культура
Брянская юмористка дошла до финала шоу «Comedy Баттл»
РИА Стрела 03:24
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Экономика
Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне
В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru вчера в 06:53
Политика
Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс 06:10
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Космос
Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня
Известия вчера в 18:33
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Профиль 01:26
Политика
Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть
Evo-rus.com вчера в 10:49
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Политика
«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики
Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Футбол
ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тысяч рублей
Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что все клубы лиги получат по 65 тысяч рублей.
Бомбардир.ру 08:46
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
Наука
На основе CRISPR. Создан новый эффективный метод лечения COVID-19
06.06.2020 Биоинженеры Стэнфордского университета еще в прошлом году начали разрабатывать метод борьбы с гриппом на основе технологии редактирования генов CRISPR.
Портал Поиск 06:27
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru 09:10