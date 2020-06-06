Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruНовый театральный сезон в России может начаться со зрителями

Вынужденные каникулы у актеров продлятся до сентября или октября. А к этому времени ситуация с заражением COVID-19, вполне возможно,станет легче. По крайней мере, на это рассчитывают в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось

Попова назвала приоритетной задачу по возобновлению работы учреждений культуры

Организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.
ТАСС08:31

Подробнее о событии

Попова заявила о надежде начать новый театральный сезон со зрителями

РБК08:58

Роспотребнадзор: новый сезон театры могут начать со зрителями

Фонтанка.Ру08:57

Путин ждет, что рекомендации Роспотребнадзора для работы театров будут подготовлены быстро

ТАСС08:21

Глава Роспотребнадзора: Новый театральный сезон могут начать со зрителями

Комсомольская правда08:04

Попова выразила надежду на стабильное развитие ситуации с COVID-19

Известия08:28

Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах

RT на русском08:38

Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом

РИА Новости08:29
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
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Общество

Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru 12:57
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Игры

Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
Piter.tv вчера в 12:58
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Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
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Политика

Путин распорядился создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
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Культура

Брянская юмористка дошла до финала шоу «Comedy Баттл»

РИА Стрела 03:24
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Экономика

Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне

В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
12
Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru вчера в 06:53
330
Политика

Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству

Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс 06:10
95
Общество

Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма

РИА Новости 16:40
Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
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Космос

Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

Известия вчера в 18:33
29
Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Профиль 01:26
2,1K
Политика

Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

Evo-rus.com вчера в 10:49
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Происшествия

В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1»

Lenta.ru 17:08
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Политика

«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
1
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
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Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
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Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
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ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тысяч рублей

Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что все клубы лиги получат по 65 тысяч рублей.
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Бренд Lada признали худшим в мире

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На основе CRISPR. Создан новый эффективный метод лечения COVID-19

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Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами

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