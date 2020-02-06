Происшествия
Свободная ПрессаВ Японии на зараженном коронавирусом круизном судне находятся россияне
Двое граждан России оказались на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии. Напомним, ранее у части пассажиров был обнаружен новый тип коронавируса.
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Информация МИД Японии о количестве россиян на борту карантинного лайнера будет проверяться
Вести.Ru05 февраля в 07:40
Ещё 10 пассажиров круизного судна в Японии заболели коронавирусом
Московский Комсомолец05 февраля в 21:05
Из-за коронавируса на лайнере с 3700 пассажирами объявили 14-дневный карантин
Коммерсантъ05 февраля в 08:57
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Кино
Вин Дизель намерен разделить «Форсаж 10» на две части
Главная звезда «Форсажа» в интервью GamesRadar рассказал, что последний, десятый фильм культовой киносаги может быть разделен на две части.
Киберспорт
Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Авто
Dacia Sandero вышла на зимние тесты
На днях в Сети были опубликованы снимки обновленной модели Dacia Sandero, которая вышла на серию тестовых заездов.
Общество
Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов
Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью
Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Происшествия
Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега
Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Происшествия
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Общество
В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов
Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский сообщает Strana.Ua.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Кино
В актёрском составе второго сезона «Ведьмака» появится новая актриса
Футбол
Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.
Кино
Фильм «Достать ножи» получит продолжение
Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.
Здоровье
Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО
Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
Кино
Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.