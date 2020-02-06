Двое граждан России оказались на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии. Напомним, ранее у части пассажиров был обнаружен новый тип коронавируса.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Авто Dacia Sandero вышла на зимние тесты На днях в Сети были опубликованы снимки обновленной модели Dacia Sandero, которая вышла на серию тестовых заездов.

Общество Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.

Шоу-бизнес Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным "Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.

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Энергетика Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Происшествия Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.

Авто Представлен Hyundai Creta второго поколения Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.

Общество В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский сообщает Strana.Ua.