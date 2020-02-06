Происшествия

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ Японии на зараженном коронавирусом круизном судне находятся россияне

Двое граждан России оказались на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии. Напомним, ранее у части пассажиров был обнаружен новый тип коронавируса.
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Пассажиры круизных лайнеров оказались в заложниках у 2019-nCoV

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РБК05 февраля в 23:46

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Московский Комсомолец05 февраля в 21:05

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РИА Новости05 февраля в 19:57

Из-за коронавируса на лайнере с 3700 пассажирами объявили 14-дневный карантин

Коммерсантъ05 февраля в 08:57

В Японии ещё у десяти пассажиров лайнера выявили коронавирус

RT на русском05 февраля в 20:40
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Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах

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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

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В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
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Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
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РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

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Lenta.ru 05 февраля в 17:09
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На днях в Сети были опубликованы снимки обновленной модели Dacia Sandero, которая вышла на серию тестовых заездов.
Anonsens 01:00
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Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Lenta.ru 05:50
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"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
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Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

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Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
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Энергетика

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Происшествия

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Представлен Hyundai Creta второго поколения

Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
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Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
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В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский сообщает Strana.Ua.
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Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин госпитализирован

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Кино

В актёрском составе второго сезона «Ведьмака» появится новая актриса

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Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.
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Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО

Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
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Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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