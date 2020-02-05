Происшествия
НТВВ Японии у 20 пассажиров круизного лайнера нашли коронавирус
У 24 россиян, которые находятся на борту круизного лайнера у берегов Японии, не обнаружили коронавируса. Это стало известно по итогам медицинского обследования, которое еще продолжается. Больше 2,5 тысячи пассажиров и около тысячи членов экипажа уже отправили на карантин.
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Информация МИД Японии о количестве россиян на борту карантинного лайнера будет проверяться
Вести.Ru05 февраля в 07:40
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