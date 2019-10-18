Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Новый тренер «Спартака» оценил обложку газеты с собой в гриме Джокера

Газета «Спорт-Экспресс» вышла с обложкой, на которой главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско превратили в Джокера. Герой пятничного выпуска счел этот жест комплиментом.
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Тедеско считает сравнение с Джокером комплиментом

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Доменико Тедеско: Сравнения с Джокером расцениваю как комплимент

Советский спортвчера в 07:22
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Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru 17 октября в 13:17
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

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В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
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Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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Футбол

Тедеско рассказал, что «Спартак» изучил «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

В субботу "красно-белые" примут казанский "Рубин" в матче 13-го тура чемпионата России, эта игра станет дебютной для Тедеско на посту главного тренера команды.
РИА Новости вчера в 07:42
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
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СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово

Газета.Ru вчера в 04:41
Армия и оружие

Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»

Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
Телеканал 360° вчера в 02:05
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Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

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Lenta.ru 17 октября в 11:08
Происшествия

Около 90 человек пострадали на акциях протеста в Каталонии

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 89 человек. Сторонники независимого региона жгут мусор и строят баррикады.
МИР 24 00:12
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Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
Суть событий вчера в 03:45
Космос

Космические корабли ставят паруса

Если космические аппараты называются корабли, следовательно, у них должны быть паруса.
Вечёрка 16 октября в 10:08
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Тело школьницы обнаружили в туалете одной из школ Новосибирска

Вечерняя Москва 17 октября в 02:14
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
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Политика

В США потребовали признать «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
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Политика

Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 17 октября в 09:12
Политика

Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ 17 октября в 08:37
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий 16 октября в 15:55
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Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор планирует подготовку законопроекта о сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Газета.Ru вчера в 08:40
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия вчера в 22:00
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Ахмат — Локомотив 0:2

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Специалисты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.
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В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Ведомости 17 октября в 14:10
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В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК вчера в 13:12
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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