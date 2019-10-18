Газета «Спорт-Экспресс» вышла с обложкой, на которой главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско превратили в Джокера. Герой пятничного выпуска счел этот жест комплиментом.

Новый тренер «Спартака» оценил обложку газеты с собой в гриме Джокера

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