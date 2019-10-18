Футбол
Телеканал 360°Новый тренер «Спартака» оценил обложку газеты с собой в гриме Джокера
Газета «Спорт-Экспресс» вышла с обложкой, на которой главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско превратили в Джокера. Герой пятничного выпуска счел этот жест комплиментом.
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Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество
УФАС доказало наличие «снежного сговора» в Петербурге
Управление ФАС по Петербургу признало наличие сговора в действиях шести городских компаний на аукционах по содержанию дорог и очистке их от снега.
Карповка 05:54
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Финансы
Эксперт оценил политику ЦБ по снижению ключевой ставки
Ранее доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU прокомментировал политику ЦБ по снижению ключевой ставки.
RT на русском 12:59
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Здоровье
Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России
За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.
РБК 06:17
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец 13:00
Общество
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Газета.Ru 11:47
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Политика
Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины
Ранее глава «Газпрома» доложил Путину, что, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на 25%.
РБК 07:17
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика
Рост китайской экономики замедлился до 6% в III квартале
Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.
Интерфакс 01:31
Общество
Исследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру 07:06
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело вчера в 06:30
Политика
СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Общество
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом
Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 05:53
Происшествия
В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя
RT на русском 06:45
Футбол
«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:11
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу
Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
RT на русском 12:44