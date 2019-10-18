Футбол
Телеканал 360°Новый тренер «Спартака» оценил обложку газеты с собой в гриме Джокера
Газета «Спорт-Экспресс» вышла с обложкой, на которой главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско превратили в Джокера. Герой пятничного выпуска счел этот жест комплиментом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен
Нева Спорт 05:58
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья 08:23
Экономика
Тарифы ЖКХ для населения могут вырасти из-за углеродного сбора
Новые платежи для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов могут привести к росту тарифов ЖКХ для населения, увеличению темпов инфляции, а также в целом негативно отразиться на динамике роста экономики.
РБК вчера в 04:13
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
RuNews24.ru 09:16
Политика
Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Политика
Лукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.
Рамблер 07:23
Энергетика
«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины.
Газета.Ru 19:46
Наука
Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония
Физики пытались создать наночастицы диоксида плутония, используя различные исходные вещества.
Индикатор 13:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 16 октября в 03:50
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции
Чемпионат 16:39
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Фигурное катание
Туктамышева упростит программу на Skate America
Нева Спорт 03:44
Политика
На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США
Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград вчера в 11:43
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Общественное телевидение России 09:47
Политика
США вводят новые пошлины против ЕС
США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Хакасия-Информ 00:47
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 09:53
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Век вчера в 11:32
Наука
Синий свет экрана смартфона может ускорять старение
Синие светодиоды могут ускорять старение мозга, выяснили Ядвига Гебультовиц и ее коллеги из Университета штата Орегон (США).
МедиаПоток 06:56
Происшествия
Один человек погиб из-за ЧП с самолетом на Аляске
Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах в штате Аляска.
Народные новости 18:48
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25