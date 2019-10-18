Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».

Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером

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