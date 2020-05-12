Общество

ИзвестияИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.
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с чего всё началось

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известиявчера в 15:00

Подробнее о событии

В России выросло число мошенничеств с кредитными историями

Lenta.ruвчера в 21:57

Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями

Известиявчера в 17:01

СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

Московский Комсомолецвчера в 20:12

«Известия»: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

ТАССвчера в 19:30

Аферисты стали чаще заманивать россиян улучшением кредитной истории

РЕН ТВвчера в 16:25

В России появился новый вид мошенничества на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 16:10

Набирает популярность мошенничество с кредитными историями

Вести.Ruвчера в 20:45
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Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
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Общество

В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности

Кузбасс почти два месяца живёт в режиме ограничений.
Вести Кузбасс вчера в 08:07
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Общество

Режим ограничений по коронавирусу в Ростовской области сохраняется

В понедельник, 11-го мая, региональный штаб по коронавирусу Ростовской области опроверг информацию, активно распространяемую в социальных сетях и мессенджерах о том, что якобы с 12-го мая в донском регионе перестают действовать ограничительные мероприятия и режим самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 14:54
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 11:20
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Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушитель самоизоляции напал на полицейских

REGNUM 00:38
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Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
142
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
906
Общество

На Сахалине вводят въезд по пропускам

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
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Футбол

Пулишич: «Первые три дня в „Челси“ со мной никто не разговаривал»

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич признался, что в первые дни игроки лондонского клуба не общались с ним.
Soccer.ru 10 мая в 03:17
Политика

На Украине поразились числу проводимых в России тестов на коронавирус

На Украине за все время было сделано 181 тысяча тестирований на COVID-19. Всего в стране проживает 41,7 млн человек.
RuNews24.ru 00:30
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews вчера в 01:32
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Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

Телеканал "Звезда" показал кадры запуска ракет противотанковой системы "Корнет" в замедленном режиме.
Радио Sputnik вчера в 12:28
1
Общество

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru вчера в 12:23
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Армия и оружие

Поставку Су-57 в войска откладывают уже в шестой раз

Стало известно о невозможности поставок истребителей Су-57 на вооружение ВКС.
Avia.pro 08 мая в 17:22
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Футбол

В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков

Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
Soccer.ru вчера в 11:47
5
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС вчера в 04:31
126
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,2K
Общество

Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты

Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Lenta.ru вчера в 23:09
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Авто

Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели

Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР.
Дни24 вчера в 00:00
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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