В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

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