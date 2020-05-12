Общество
ИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.
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В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Известия15:00
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СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями
Московский Комсомолец20:12
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Армия и оружие
Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях
Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.
Daily Storm 05:18
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
Общество
Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
СеверИнфо 12:52
Общество
Путин поручил до 15 мая сделать все выплаты медикам
По словам главы российского государства, апрельские выплаты дошли только до 56 тысяч медиков.
АБН 10:12
Общество
Въезд на Сахалин с 14 мая разрешат по цифровым пропускам
Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 23:13
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
С 2008 года по 2017 год Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Затем стал сенатором от региона.
Ryazpressa.ru 05:15
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском вчера в 12:00
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения
Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19.
Вести Кузбасс 08:36
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews 09:17
Общество
Медаль за борьбу с коронавирусом учредят в Бурятии
Государственную награду за борьбу с коронавирусом смогут получить медики в Бурятии.
EastRussia 22:32
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Общество
В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется
За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955.
Коммерсантъ 21:55
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
Футбол
Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня
Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня.
Чемпионат 09:31
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
Невские Новости 08 мая в 18:00
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране придется жить с новой коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 12:01
Футбол
Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата, владельца московского клуба и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.
Чемпионат 08:28
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31