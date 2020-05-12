Общество

ИзвестияИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.
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с чего всё началось

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия15:00

Подробнее о событии

«Известия»: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

ТАСС19:30

Набирает популярность мошенничество с кредитными историями

Вести.Ru20:45

СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

Московский Комсомолец20:12

В России выросло число мошенничеств с кредитными историями

Lenta.ru21:57

Аферисты стали чаще заманивать россиян улучшением кредитной истории

РЕН ТВ16:25

В России появился новый вид мошенничества на фоне кризиса

URA.Ru16:10

Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями

Известия17:01
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Армия и оружие

Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях

Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.
Daily Storm 05:18
Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
97
Общество

Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
СеверИнфо 12:52
5
Общество

Путин поручил до 15 мая сделать все выплаты медикам

По словам главы российского государства, апрельские выплаты дошли только до 56 тысяч медиков.
АБН 10:12
69
Общество

Въезд на Сахалин с 14 мая разрешат по цифровым пропускам

Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 23:13
1
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
3
Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
593
Общество

Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

С 2008 года по 2017 год Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Затем стал сенатором от региона.
Ryazpressa.ru 05:15
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
6
Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском вчера в 12:00
26
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
113
Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
2
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
527
Общество

Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения

Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19.
Вести Кузбасс 08:36
37
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
225
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
94
Политика

Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет

Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews 09:17
168
Общество

Медаль за борьбу с коронавирусом учредят в Бурятии

Государственную награду за борьбу с коронавирусом смогут получить медики в Бурятии.
EastRussia 22:32
1
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
235
Общество

В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется

За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955.
Коммерсантъ 21:55
35
Здоровье

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
8
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
895
Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
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Футбол

Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня

Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня.
Чемпионат 09:31
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
Невские Новости 08 мая в 18:00
1K
Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране придется жить с новой коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 12:01
242
Футбол

Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата, владельца московского клуба и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.
Чемпионат 08:28
1
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
69
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,2K
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