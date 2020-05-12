Общество
ИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.
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с чего всё началось
В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Известия15:00
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СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями
Московский Комсомолец20:12
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество
Путин предложил вернуть уплаченные за год налоги самозанятым гражданам
Президент РФ отметил, что такой возможностью воспользовались в прошедшем году около 340 тысяч человек.
REGNUM 10:21
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Армия и оружие
Призывные комиссии планируют возобновить работу с 12 мая
Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.
News.ru 19:26
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition протестировали
Предполагается, что данный процессор может быть мобильным представителем семейства Renoir на архитектуре Zen 2. Отмечается, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition очень похож на Ryzen 7 4800U с TDP 15 Вт, превосходя данную модель по максимальной частоте на 100 МГц.
Vevby.ru 18:15
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Общество
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Общество
Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей
Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК 12:57
Политика
Обзор событий в Хакасии с 7 по 11 мая: Праздновать нечего, но и до поминок далеко
Накануне, 11 мая, исполнилось ровно полтора года, как в республике прошли губернаторские выборы, победу на которых одержал Валентин Коновалов.
ИА Хакасия 19:17
Здоровье
Комаровский рассказал, нужны ли витамины для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что прием витаминных комплексов для профилактики инфекционных болезней, в том числе коронавируса, бесполезен.
Аргументы и Факты 22:38
Общество
Ограничительные меры в Астраханской области продлили
В Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим.
Каспий.Инфо 13:17
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Общество
С 1 июня российские семьи с детьми разово получат по 10 тысяч рублей
По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет выплатят не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети.
АБН 10:29
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений
Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:14
Музыка
Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за миллион долларов
Вечерняя Москва 21:33
Общество
Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции
Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции.
REGNUM 22:06
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Происшествия
Приангарье справилось с лесными пожарами
REGNUM вчера в 00:56
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 10:35
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе назвал предательством переход Трусовой к Плющенко
Sport.ru 09 мая в 01:28
Общество
Никитин озвучил процедуру снятия ограничений в Нижегородской области
Губернатор Глеб Никитин после прошедшего в формате видеоконференции совещания под руководством президента Владимира Путина, на котором обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры поддержки граждан и экономики страны, озвучил процедуру, по которой в Нижегородской области будет осуществляться выход из режим изоляции.
АПН - Нижний Новгород 17:32
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
По данным национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, примерно 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность.
Моя Москва.онлайн 04:42
Автоспорт
Феттель может покинуть «Феррари» в конце сезона
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020.
Sport24.ru 19:22