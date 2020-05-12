Общество

ИзвестияИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия15:00

Подробнее о событии

В России выросло число мошенничеств с кредитными историями

Lenta.ru21:57

Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями

Известия17:01

СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

Московский Комсомолец20:12

«Известия»: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

ТАСС19:30

Аферисты стали чаще заманивать россиян улучшением кредитной истории

РЕН ТВ16:25

В России появился новый вид мошенничества на фоне кризиса

URA.Ru16:10

Набирает популярность мошенничество с кредитными историями

Вести.Ru20:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество

Путин предложил вернуть уплаченные за год налоги самозанятым гражданам

Президент РФ отметил, что такой возможностью воспользовались в прошедшем году около 340 тысяч человек.
REGNUM 10:21
281
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
166
Армия и оружие

Призывные комиссии планируют возобновить работу с 12 мая

Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.
News.ru 19:26
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
224
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
113
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition протестировали

Предполагается, что данный процессор может быть мобильным представителем семейства Renoir на архитектуре Zen 2. Отмечается, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition очень похож на Ryzen 7 4800U с TDP 15 Вт, превосходя данную модель по максимальной частоте на 100 МГц.
Vevby.ru 18:15
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
580
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

Деловое.ТВ 07:34
10
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
103
Общество

Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
30
Общество

Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей

Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК 12:57
Политика

Обзор событий в Хакасии с 7 по 11 мая: Праздновать нечего, но и до поминок далеко

Накануне, 11 мая, исполнилось ровно полтора года, как в республике прошли губернаторские выборы, победу на которых одержал Валентин Коновалов.
ИА Хакасия 19:17
1
Здоровье

Комаровский рассказал, нужны ли витамины для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что прием витаминных комплексов для профилактики инфекционных болезней, в том числе коронавируса, бесполезен.
Аргументы и Факты 22:38
2
Общество

Ограничительные меры в Астраханской области продлили

В Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим.
Каспий.Инфо 13:17
123
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
22
Общество

С 1 июня российские семьи с детьми разово получат по 10 тысяч рублей

По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет выплатят не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети.
АБН 10:29
5
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений

Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:14
147
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за миллион долларов

Вечерняя Москва 21:33
2
Общество

Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции

Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции.
REGNUM 22:06
Происшествия

Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
21
Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
96
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
78
Происшествия

Приангарье справилось с лесными пожарами

REGNUM вчера в 00:56
8
Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
81
Общество

На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
279
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 10:35
Фигурное катание

Хореограф Тутберидзе назвал предательством переход Трусовой к Плющенко

Sport.ru 09 мая в 01:28
14
Общество

Никитин озвучил процедуру снятия ограничений в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин после прошедшего в формате видеоконференции совещания под руководством президента Владимира Путина, на котором обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры поддержки граждан и экономики страны, озвучил процедуру, по которой в Нижегородской области будет осуществляться выход из режим изоляции.
АПН - Нижний Новгород 17:32
82
Экономика

Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

По данным национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, примерно 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность.
Моя Москва.онлайн 04:42
12
Автоспорт

Феттель может покинуть «Феррари» в конце сезона

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020.
Sport24.ru 19:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное