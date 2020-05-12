Общество
ИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Известиявчера в 15:00
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями
Московский Комсомолецвчера в 20:12
Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями
Известиявчера в 17:01
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика
Экономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%
Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
Daily Storm 01:09
Здоровье
Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:26
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Общество
На Сахалине вводят въезд по пропускам
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное количество умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Интернет
Роскачество предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций
Роскачество составило рекомендации по безопасному использованию видеочатов и предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета вчера в 10:53
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.
РИА Новости вчера в 17:50
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
Общество
В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето
Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Сайт госуслуг стал работать со сбоями после обращения Путина
Причиной неполадок стала возросшая загрузка, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию «РТ Лабс», являющуюся оператором сайта.
Телеканал 360° вчера в 13:36
Единоборства
В главном бою UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона
Ранее «Профиль» сообщал, что Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт признал свою вину за срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.В свое оправдание Уайт сказал, что ситуация вокруг турнира UFC 249, в рамках которого должен был пройти бой, менялась каждый день.
Профиль 10 мая в 01:52
Общество
Врач рассказала о правилах использования защитных масок
Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия вчера в 20:40
Общество
В Омской области еще тридцать человек заразились коронавирусом
По данным омского минздрава на утро 12 мая, коронавирус подтвердился еще у 30 человек.
Омскрегион 00:32
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском вчера в 10:19
Происшествия
В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии
«Благодаря работе вертолёта Ми-8 и самолёта Ил-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики», — сказали в МЧС.
RT на русском 10 мая в 12:24