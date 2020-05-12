Общество

ИзвестияИзвестияНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. «Известия» опросили ряд экспертов по этому поводу.
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с чего всё началось

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известиявчера в 15:00

Подробнее о событии

В России выросло число мошенничеств с кредитными историями

Lenta.ruвчера в 21:57

Набирает популярность мошенничество с кредитными историями

Вести.Ruвчера в 20:45

В России появился новый вид мошенничества на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 16:10

«Известия»: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

ТАССвчера в 19:30

Аферисты стали чаще заманивать россиян улучшением кредитной истории

РЕН ТВвчера в 16:25

СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

Московский Комсомолецвчера в 20:12

Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями

Известиявчера в 17:01
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Экономика

Экономисты из ВШЭ предсказали падение доходов россиян на 20%

Во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих государственных мер поддержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
Daily Storm 01:09
Здоровье

Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса

Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
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Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
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Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
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Политика

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
26
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
150
Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:26
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
461
Общество

На Сахалине вводят въезд по пропускам

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
51
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное количество умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
30
Интернет

Роскачество предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций

Роскачество составило рекомендации по безопасному использованию видеочатов и предупредило о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета вчера в 10:53
70
Политика

Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами

Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.
РИА Новости вчера в 17:50
54
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Общество

В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето

Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Сайт госуслуг стал работать со сбоями после обращения Путина

Причиной неполадок стала возросшая загрузка, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию «РТ Лабс», являющуюся оператором сайта.
Телеканал 360° вчера в 13:36
Единоборства

В главном бою UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона

Ранее «Профиль» сообщал, что Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт признал свою вину за срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.В свое оправдание Уайт сказал, что ситуация вокруг турнира UFC 249, в рамках которого должен был пройти бой, менялась каждый день.
Профиль 10 мая в 01:52
Общество

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия вчера в 20:40
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Общество

В Омской области еще тридцать человек заразились коронавирусом

По данным омского минздрава на утро 12 мая, коронавирус подтвердился еще у 30 человек.
Омскрегион 00:32
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
907
Общество

Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском вчера в 10:19
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Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии

«Благодаря работе вертолёта Ми-8 и самолёта Ил-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики», — сказали в МЧС.
RT на русском 10 мая в 12:24
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