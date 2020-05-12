Общество

Подмосковье СегодняПодмосковье СегодняНовый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

В России зафиксирован новый вид мошенничества, связанный с предоставлением кредита для оплаты долгов, вызванных экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями

На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Эксперты уже оценивают ущерб от деятельности злоумышленников в миллионы рублей, и с каждым месяцем количество обманутых граждан растет.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России выросло число мошенничеств с кредитными историями

Lenta.ruвчера в 21:57

Аферисты стали чаще заманивать россиян улучшением кредитной истории

РЕН ТВвчера в 16:25

СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

Московский Комсомолецвчера в 20:12

«Известия»: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

ТАССвчера в 19:30

Набирает популярность мошенничество с кредитными историями

Вести.Ruвчера в 20:45

В России появился новый вид мошенничества на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 16:10

Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями

Известиявчера в 17:01
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
5,6K
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
367
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
376
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
357
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Общество

Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Вести Татарстан вчера в 10:35
2K
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
12
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
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Космос

Ученые раскрыли магнитный секрет Марса

Оказывается, оно существовало 4,5 и 3,7 миллиарда лет назад. Результат своей работы ученые опубликовали в журнале Science Advances.
TV BRICS вчера в 01:00
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек

Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
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Общество

В Красноярском крае введут масочный режим

Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
30
Общество

В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим

Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
461
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
34
Наука

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
РИА Новости вчера в 11:16
Общество

Власти Москвы объяснили необходимость масок и перчаток

«Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками»,— сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжлов (комментарий опубликован в Telegram-канале городского оперштаба).
Коммерсантъ 05:51
45
Здоровье

В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
1
Здоровье

В Пензенской области отчитались о выплатах медикам за март и апрель

По распоряжению Правительства России от 12 апреля 2020 года № 976-р на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, с апреля региону было выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей.
Smi58.ru 05:15
1
Общество

В России пять журналистов умерли от коронавируса

От новой коронавирусной инфекции в России скончались пятеро журналистов, около 200 представителей СМИ заражены, сообщил во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Парламентская газета 04:44
15
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
23
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Здоровье

На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса

Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители одиннадцати компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв.м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК 06:50
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Гаджеты

Длина видеокарты PowerColor 5600 XT ITX составляет 175 мм

Официально представлен графический ускоритель PowerColor Radeon RX 5600 XT ITX, о подготовке которого мы сообщали в апреле.
3DNews 05:37
Единоборства

Фергюсона отстранили от боёв на два месяца, Олейника — на полгода

Чемпионат 06:30
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Транспорт

Законопроект об индивидуализации ОСАГО прошел II чтение Госдумы

Москва, 12 мая 2020, 13:24 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию тарифов ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
REGNUM 06:24
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