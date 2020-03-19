В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

с чего всё началось

Как сообщает газета «Известия» 19 марта, в обсуждении примут участие представители Минтруда РФ, объединений работодателей и профсоюзов. Речь идёт о режиме неполной дистанционной занятости. Он предполагает совмещение работы на стационарном рабочем месте и удалённо.

Новый вид занятости может появиться в России из-за коронавируса

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