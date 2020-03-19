Коронавирус

REGNUMREGNUMНовый вид занятости может появиться в России из-за коронавируса

Как сообщает газета «Известия» 19 марта, в обсуждении примут участие представители Минтруда РФ, объединений работодателей и профсоюзов. Речь идёт о режиме неполной дистанционной занятости. Он предполагает совмещение работы на стационарном рабочем месте и удалённо.
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с чего всё началось

Рабочее вместо: в России обсуждают введение нового вида занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России может появиться новая форма занятости на фоне коронавируса

RT на русском01:56

В РФ планируют ввести неполную дистанционную занятость

РЕН ТВ01:00

В России обсудят введение нового режима занятости, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 23:20

В Трудовом кодексе из-за коронавируса для россиян пропишут новый вид занятости

URA.Ruвчера в 20:12

В ОНФ предложили легализовать временную удаленку на фоне коронавируса

РБКвчера в 19:50

«Известия»: в России планируют обсудить введение режима неполной дистанционной занятости

ТАССвчера в 18:35

Рабочее вместо: в России обсуждают введение нового вида занятости

Известиявчера в 17:01
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Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Здоровье

1 700 кировчан прошли тесты на коронавирус

При подозрении на болезнь специалисты советуют оставаться дома, минимизировать контакты с другими людьми и вызвать врача.
Свойкировский.рф 04:34
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 02:37
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Финансы

Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином

Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Газета.Ru 06:17
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество

В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина

Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Российская газета 05:27
Общество

Судебные приставы Москвы временно приостановили прием граждан

В целях противодействия распространению коронавируса столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приостановило прием граждан с четверга, 19 марта.
Вечерняя Москва 05:28
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 05:58
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Происшествия

Под Владимиром грузовик снес надземный переход на трассе М-7

Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» водитель грузовика снес надземный пешеходный переход.
ПроВладимир 03:27
Киберспорт

Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life.
Lenta.ru 06:02
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета

Самоизолировавшиеся из-за распространения коронавируса люди смогут сэкономить до 46% бюджета, считают в компании FinExpertiza.
Москва 24 00:55
Здоровье

Названы три первых симптома заболевания коронавирусом

Городовой 17 марта в 07:18
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Здоровье

Ограничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены

Сергей Савостьянов / ТАСС Ограничительные меры внутри России на фоне глобальной пандемии коронавируса при необходимости будут усилены.
РЕН ТВ 02:15
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