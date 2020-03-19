Коронавирус
REGNUMНовый вид занятости может появиться в России из-за коронавируса
Как сообщает газета «Известия» 19 марта, в обсуждении примут участие представители Минтруда РФ, объединений работодателей и профсоюзов. Речь идёт о режиме неполной дистанционной занятости. Он предполагает совмещение работы на стационарном рабочем месте и удалённо.
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с чего всё началось
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Здоровье
1 700 кировчан прошли тесты на коронавирус
При подозрении на болезнь специалисты советуют оставаться дома, минимизировать контакты с другими людьми и вызвать врача.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Энергетика
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Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Финансы
Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Здоровье
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Общество
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Общество
Судебные приставы Москвы временно приостановили прием граждан
В целях противодействия распространению коронавируса столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приостановило прием граждан с четверга, 19 марта.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Происшествия
Под Владимиром грузовик снес надземный переход на трассе М-7
Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» водитель грузовика снес надземный пешеходный переход.
Киберспорт
Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»
Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета
Самоизолировавшиеся из-за распространения коронавируса люди смогут сэкономить до 46% бюджета, считают в компании FinExpertiza.
Здоровье
Названы три первых симптома заболевания коронавирусом
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Здоровье
Ограничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены
Сергей Савостьянов / ТАСС Ограничительные меры внутри России на фоне глобальной пандемии коронавируса при необходимости будут усилены.