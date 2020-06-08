По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 200

Единоборства Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение. 6

Общество Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах. 64

Политика «Северный поток-2»: Германия показывает характер Хотя вероятность полномасштабного ответа со стороны ЕС остается весьма небольшой, несмотря на спор вокруг проекта, который поддерживается правительством Германии, мы не исключаем возможных ответных мер с о стороны ФРГ.

Наука В России усомнились в глубине Марианской впадины Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. 51

Экономика Число банковских карт в России достигло исторического максимума Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России. 12

Общество В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 «В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба. 23

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1,1K

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. 4,9K

Культура Открылся первый виртуальный рынок российского контента Более 120 российских компаний представят 300 новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных проектов, телевизионных шоу 400 закупщикам и продюсерам из 55 стран мира. 1

Общество Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии "В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве. 2

Происшествия В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета. 83

Происшествия В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке «7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве. 42

Политика Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами. 59

Недвижимость Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5% Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.

Финансы Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.

Происшествия Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных. 322