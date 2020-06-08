Общество
РБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Общество
Туристическая отрасль России заработает с 1 июля
Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
Вести.Ru 04:52
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Общество
Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
Политика
«Северный поток-2»: Германия показывает характер
Хотя вероятность полномасштабного ответа со стороны ЕС остается весьма небольшой, несмотря на спор вокруг проекта, который поддерживается правительством Германии, мы не исключаем возможных ответных мер с о стороны ФРГ.
ПРАЙМ 04:58
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Общество
Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется
Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 04:35
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Общество
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Культура
Открылся первый виртуальный рынок российского контента
Более 120 российских компаний представят 300 новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных проектов, телевизионных шоу 400 закупщикам и продюсерам из 55 стран мира.
Кинобизнес сегодня 03:32
Общество
Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии
"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 05:14
Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
Российская газета 03:17
Происшествия
В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке
«7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.
РБК 05:17
Политика
Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами.
Новая газета вчера в 11:00
Недвижимость
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Происшествия
Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня
Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных.
СОВА 06 июня в 04:35
Общество
Кадыров поручил выделить женихам средства на выкуп невест
БИЗНЕС Online 05:26
Общество
Жара в столице спадет к выходным
Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12