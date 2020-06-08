Экономика
РБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Три петербуржца пойдут под суд за шашлык на Вечном огне
RT на русском 05:10
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
Армия и оружие
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
Defense Express 4 июня написало, что стратегические бомбардировщики ВВС США благодаря дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM способны нанести удар по российским объектам в Арктике и Сибири, не заходя в зону действия ПВО.
Lenta.ru 05:45
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Общество
Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе.
REGNUM 05:36
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Чернышенко добавил, что меры для «быстрого запуска» туристического сезона уже разработаны.
РБК 05:03
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета 04:37
Общество
Кремль: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива в Норильске не повлияет на планы страны по освоению Арктики.
RT на русском 05:52
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
Политика
Путин поправил главу Бурятии на 400 млн по стоимости библиотеки
Глава РФ Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, когда тот отчитался по стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06 июня в 15:55
Политика
Половина украинцев верит, что Киев в будущем победит Москву
Согласно опубликованным результатам, 50,5% респондентов уверены, что в будущем Украина победит Россию.
RuNews24.ru 05 июня в 09:31
Общество
Мишустин решил упростить выезд за рубеж и въезд в Россию
Слова премьер-министра приводят информагентства.
РБК 06:07
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:08
Наука
Белые фламинго оказались миролюбивее розовых
«Здоровый фламинго, который хорошо питается, что отражается в окраске его перьев, — объясняет Пол Роуз (Paul Rose) из Эксетерского университета, руководивший исследованиями, — имеет больше времени и сил для того, чтобы быть агрессивным и стараться доминировать».
Naked Science 03:14
Политика
США отказались предоставлять Нидерландам сведения о катастрофе MH17
Судья на процессе по делу о катастрофе Boeing 777 (рейс MH17) объявил, что Соединенные Штаты отказались предоставлять Нидерландам новые сведения о ракете, сбившей лайнер.
Ruposters.ru 05:34
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Армия и оружие
В США предусмотрели борьбу с финансируемыми в биткоине беспорядками
В середине 2020 г. в США протестное движение, состоящее из молодежи, устраивает беспорядки и совершает атаки на правительственные учреждения и другие институты.
РБК 05:46