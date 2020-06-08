Экономика
РБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Хоккей
Бывший хоккеист «Авангарда» и «Металлурга» Кукконен завершил карьеру
Экс-защитник «Авангарда» и «Металлурга» Лассе Кукконен объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет.
Матч ТВ 07:40
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Политика
Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 06 июня в 15:26
Политика
Чувашский адвокат присоединился к иску Игнатьева против Путина
Адвокат Адвокатской палаты Чувашии Сергей Ванюков заявил, что указом о досрочном прекращении полномочий Михаила Игнатьева «без согласования с чувашским народом» президент нарушил «право народа на самоопределение», а также права жителей Чувашии «избирать и участвовать в управлении государством».
PRO Город Чебоксары 04:53
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия 06:53
Общество
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
Гаджеты
Ёмкость твердотельных накопителей PNY CS2130 достигает 2 Тбайт
Компания PNY анонсировала твердотельные накопители CS2130 типоразмера M.2, подходящие для использования в настольных и портативных компьютерах, в том числе игрового класса.
3DNews 06:12
Политика
Россиян предупредили о возможных изменениях при приеме на работу
Российские власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Газета.Ru 01:19
Общество
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Политика
Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок
Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:39
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Авто
Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка
Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.
РБК 06:54
Авто
Тестовое производство новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Серийное производство новых силовых установок начнется в 2021 году. Тем временем на фото показали электрические КамАЗы.
ГЛАС.RU 07:33
Общество
Губернатор Куйвашев может снять ограничения на Урале в течение недели
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, губернатор Евгений Куйвашев обратился к Роспотребнадзору за разрешением к снятию части ограничений.
АиФ Урал 05:53
Политика
В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17
В окружном суде Гааги 8 июня возобновились слушания по делу о крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года под Донецком.
Интерфакс 04:36
Энергетика
Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
REGNUM 05 июня в 08:53
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Политика
Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США
Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс вчера в 10:24