Экономика

РБКРБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Владелец Эльгинского угольного комплекса решил увеличить добычу в 10 раз

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Новый владелец Эльгинского угольного месторождения увеличит добычу в девять раз

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Новый владелец Эльги рекультивирует территорию месторождения для защиты природы

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Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

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Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
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Политика

Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
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Политика

Чувашский адвокат присоединился к иску Игнатьева против Путина

Адвокат Адвокатской палаты Чувашии Сергей Ванюков заявил, что указом о досрочном прекращении полномочий Михаила Игнатьева «без согласования с чувашским народом» президент нарушил «право народа на самоопределение», а также права жителей Чувашии «избирать и участвовать в управлении государством».
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Захарова получила высший дипломатический ранг посла

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В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
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В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
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Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
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Ёмкость твердотельных накопителей PNY CS2130 достигает 2 Тбайт

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В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
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Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
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Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.
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Тестовое производство новых двигателей запустили на «КамАЗе»

Серийное производство новых силовых установок начнется в 2021 году. Тем временем на фото показали электрические КамАЗы.
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Губернатор Куйвашев может снять ограничения на Урале в течение недели

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В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

В окружном суде Гааги 8 июня возобновились слушания по делу о крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года под Донецком.
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Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
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