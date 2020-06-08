Экономика
РБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга.
Уральский меридиан 12:45
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня
В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
Общество
Народные артисты попросили Путина отклонить закон о «цифровом концлагере», но его уже подписал
В Youtube размещен ролик с обращениями российских деятелей культуры к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о создании единого федерального регистра, содержащего оцифрованную информацию о гражданах страны.
Весьма 13:02
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ 18:04
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Здоровье
В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения России
Рабочая группа пробудет в регионе несколько дней Члены рабочей группы из федерального центра несколько дней будут работать в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Байкал-Daily 04:36
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Общество
Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию
Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
Технологии
Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице
Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона.
Газета.Ru 05:33
Гаджеты
Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу
Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство.
NewInform 08:42
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Космос
После исправления ошибки крот InSight снова работает
InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 09:12
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории
ФедералПресс 14:16