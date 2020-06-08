Экономика

РБКРБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

РБК04:15

Новый владелец Эльги рассказал о планах по развитию месторождения

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Новый владелец Эльгинского угольного месторождения увеличит добычу в девять раз

Ведомости05:07

Инвестор раскрыл планы по развитию Эльгинского месторождения

Коммерсантъ04:55

Новый владелец Эльгинского угольного месторождения вложит в его развитие 130 млрд рублей

ТАСС08:11

Новый владелец Эльги вложит миллиарды рублей в её развитие

SakhaNews04:03

Новый владелец Эльги рекультивирует территорию месторождения для защиты природы

YakutiaMedia.ru04:15
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Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга.
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Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
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Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Общество

Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня

В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
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Общество

Народные артисты попросили Путина отклонить закон о «цифровом концлагере», но его уже подписал

В Youtube размещен ролик с обращениями российских деятелей культуры к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о создании единого федерального регистра, содержащего оцифрованную информацию о гражданах страны.
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

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ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
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В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения России

Рабочая группа пробудет в регионе несколько дней Члены рабочей группы из федерального центра несколько дней будут работать в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

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Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию

Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице

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Сехудо назвал единственный бой, ради которого он возобновит карьеру

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Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
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После исправления ошибки крот InSight снова работает

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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
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Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
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Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
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В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
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В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

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В Крыму с 15 июня откроют отели и санатории

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