Экономика

РБКРБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

РБК04:15

Новый владелец Эльги рассказал о планах по развитию месторождения

Rambler News Service05:52

Новый владелец Эльгинского угольного месторождения увеличит добычу в девять раз

Ведомости05:07

Инвестор раскрыл планы по развитию Эльгинского месторождения

Коммерсантъ04:55

Новый владелец Эльгинского угольного месторождения вложит в его развитие 130 млрд рублей

ТАСС08:11

Новый владелец Эльги вложит миллиарды рублей в её развитие

SakhaNews04:03

Новый владелец Эльги рекультивирует территорию месторождения для защиты природы

YakutiaMedia.ru04:15
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

РИА Новости 05:11
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Шоу-бизнес

Тетя принца Гарри высказалась о проблемах Меган Маркл с королевской семьей: «Мы всегда стараемся помочь»

Графиня прекрасно понимает, как непросто было Меган Маркл свыкнуться с новой жизнью, ведь они обе выросли в семьях среднего класса и не учили с рождения тонкости королевского протокола.
ОК! 04:34
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Политика

На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Армия и оружие

Учения НАТО начались в Балтийском море

Как сообщает ERR, в Балтийском море уже начались международные учения Baltops.
Live24 вчера в 07:51
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Центр Хруничева, входящий в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС -18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
Известия 06:22
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Происшествия

Житель Сахалина погиб при нападении медведя

РИА Новости 08:09
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Здоровье

Бесконечное плато по коронавирусу в России продолжается

За минувшие сутки в России удалось выявить 8 985 новых случаев заражения коронавирусом.
Live24 07:52
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Общество

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 05 июня в 07:19
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Транспорт

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

Перед открытием международного авиасообщения Минтрансу и авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма.
РБК 08:20
Здоровье

Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
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Общество

Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
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Космос

Российская частная компания подготовила проект сверхлегкой ракеты

Российская частная компания "КосмоКурс" представила облик сверхлегкой ракеты-носителя, с которой планирует принять участие в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
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Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля

Ранее сообщалось, что смартфон OnePlus Z, основой которого станет аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon 765G, вскоре появится на рынке.
Дни24 вчера в 13:00
Наука

Повторяющееся негативное мышление повышает риск появления слабоумия

В опубликованном на страницах издания Alzheimer's & Dementia исследовании говорится о том, ученые изучили состояние здоровья людей старше 55 лет и выяснили, что «повторяющееся негативное мышление» (RNT) имеет прямую взаимосвязь с возрастным снижением когнитивных функций головного мозга, а также влияет на отложение вредных белков мозга, являющихся частой причиной болезни Альцгеймера.
ГЛАС.RU 04:32
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
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Армия и оружие

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
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Происшествия

Липецкий стационар закрыли из-за COVID-19 у 12 сотрудников

"По состоянию на 8 июня из общего количества занятых в районной больнице, равного 273 человек, с подтвержденным инфекционным заболеванием находятся на лечении 12 человек, в том числе восемь – госпитализированы в инфекционные стационары", - говорится в сообщении представителя администрации области.
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Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля

Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Finam.Ru 06:14
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Альберт Аликович Авдолян
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Российский инвестор, бизнесмен и меценат. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России. Основные активы: фонд Telconet Capital и компания «А-Проперти».
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Эльгинское угольное месторождение
Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
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