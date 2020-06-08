Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, в апреле купившая у «Мечела» 51 процент в компаниях Эльгинского угольного комплекса, планирует инвестировать в развитие проекта 130 млрд рублей до 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Новый владелец Эльги вложит миллиарды рублей в её развитие

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Армия и оружие В США могут переименовать военные базы, названные в честь конфедератов Вашингтон, 9 июня 2020, 03:57 — REGNUM Военные базы армии США, названные в честь конфедератов, могут быть переименованы, передает телеканал CNN.

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