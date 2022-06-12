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Новый владелец McDonald’s планирует в течение года вложить в бизнес около 7 млрд рублей

Новый владелец McDonald's в России Александр Говор, выступая на пресс-конференции перед открытием ресторана у метро "Пушкинская" в Москве, заявил, что планирует инвестировать в сеть "Вкусно и точка" около семи миллиардов рублей в 2022 году.
Life.ru
"Что касается инвестиций, да, у нас в ближайшее время только в этом году мы должны по плану инвестировать порядка 6,5-7 миллиардов рублей в развитие нашего бизнеса", - сказал он.
РИА Новости
"Почему бы нет, для развития бизнеса, если не будет хватать сил, обязательно будем приглашать партнёров, не надо в этом жадничать", - пояснил он.
РИА Новости
12 июня в День России в Москве открылся фастфуд-ресторан «Вкусно — и точка», пришедший на замену американскому бренду «Макдоналдс».
News.ru

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Новый владелец McDonald’s планирует в течение года вложить в бизнес около 7 млрд рублей
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