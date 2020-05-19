Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Михалкова.

с чего всё началось

ВГТРК не раз снимала передачи с эфира по этическим причинам, но в этот раз от комментариев отказалась. Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.

Политика Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин. 478

Общество Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. 1K

Общество В Китае произошла новая вспышка коронавируса Более ста миллионов китайцев снова закрыли на карантин. В китайской провинции Цзилинь произошла новая вспышка коронавирусной инфекции. 1,2K

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 836

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 88

Общество Режим самоизоляции в Коми будет продлен до 29 мая Режим самоизоляции в Коми будет продлен до 29 мая. Причиной тому стал существенный прирост больных коронавирусом в вахтовых бригадах. 6

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 111

Спорт Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 84

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 638

Спорт Гаджиев рассказал, как Дагестан проигнорировал коронавирус Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев разъяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане.

Происшествия В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. 29

Здоровье Доплаты за работу с больными коронавирусом получили все саратовские медики В Саратовской области все медики получили положенные доплаты за работу в особых условиях с больными коронавирусом.

Экономика Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 12

Армия и оружие Польский генерал признал отсталость танковых войск страны Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте». 2

Экономика Фондовые рынки США в основном снижаются перед выступлением главы ФРС Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно уменьшаются после ралли днем ранее, трейдеры ожидают выступление главы Федрезерва позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные торговых площадок.

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главврач пермской станции скорой помощи Юрий Катаев извинился "за кривляние", которое он себе позволил во время беседы с подчиненными о надбавках за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. 69