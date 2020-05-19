Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Михалкова.

с чего всё началось

ВГТРК не раз снимала передачи с эфира по этическим причинам, но в этот раз от комментариев отказалась. Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

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