Культура
РБКНовый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на официальном канале на YouTube. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.
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Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Михалкова.ТАСС05:13
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