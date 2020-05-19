Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Михалкова.

с чего всё началось

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на официальном канале на YouTube. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Футбол В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом Все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала тульского "Арсенала" дали отрицательный результат.

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,8K

Общество В России от коронавируса умерли 186 медиков В России от последствий коронавирусной инфекции скончались порядка 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны». 3

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 2K

Политика Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат. 1

Политика Трамп обозвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной» "Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента", - заявил Трамп, обрушившись в очередной раз на своих противников-демократов.

Общество Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима. 286

Хоккей «Металлург» продлит контракт с Мозякиным Магнитогорский "Металлург" продлит контракт с форвардом Сергеем Мозякиным, передает РИА "Новости".

Общество Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. 2,1K

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 1,1K

Здоровье Медики назвали самый полезный для сердца продукт Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце. 63

Общество Остров аномального холода в море аномального тепла Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией. 1