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Газета.Ru
Газета.Ru

Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя

Магазины в России перестали принимать часть продукции импортного алкоголя из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В России с полок магазинов может исчезнуть часть импортного алкоголя

REGNUM02:08
66.ru

В России продажа зарубежного алкоголя оказалась под угрозой из-за нового закона. Как так получилось

66.ru22:51
Газета.Ru

Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя

Газета.Ru02:01
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
Эхо Москвы

РБК: Магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за закона о виноделии

Эхо Москвы01:33
Телеканал 360°

СМИ: импортный алкоголь оказался под угрозой исчезновения из-за новых требований к упаковке

Телеканал 360°02:07
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

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