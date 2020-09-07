Магазины в России перестали принимать часть продукции импортного алкоголя из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.

С чего всё началось Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года. РБК 17:00