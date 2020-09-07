Адвокат Ефремова объяснил свою тактику защиты на суде

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.