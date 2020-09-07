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Российская газета
Российская газета

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

В винных магазинах может образоваться дефицит импортного алкоголя. Как сообщает РБК, торговля перестала принимать зарубежную продукцию из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Российская газета

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Российская газета03:17
Lenta.ru

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Lenta.ru02:49
Газета.Ru

Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя

Газета.Ru02:01
RT на русском

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

RT на русском02:28
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
Эхо Москвы

РБК: Магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за закона о виноделии

Эхо Москвы01:33
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Ученые нашли способ, как сделать черную дыру стабильным порталом

Физики из Принстонского университета в США использовали квантовую механику, чтобы найти математическую лазейку, которая, по их мнению, показывает, что можно создать червоточину, достаточно большую для людей и их космических кораблей.
РИА ОмскПрессвчера в 13:41
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Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 г. с помощью массовой вакцинации населения, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Ведомости02:55
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Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
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Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русском5 сентября в 14:05
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Высокинский поручил подготовить проект канатной дороги

«Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Уктус» осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — кресельной канатной дороги», — сказано в постановлении.
Политсовет02:05
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