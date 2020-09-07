Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя
Смотрите также
Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В Турции восемь российских туристов заразились коронавирусом
Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи
Российский фильм ужасов впервые возглавил рейтинг iTunes в США
Сборная России обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций
Infiniti представил свой внедорожник QX80 2021 года
Адвокат Ефремова попросил суд вынести приговор без лишения свободы
Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации
Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Магазины в России перестали принимать часть продукции импортного алкоголя из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.В источнике
С чего всё началось
Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя
Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии