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Газета.Ru
Газета.Ru

Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя

Магазины в России перестали принимать часть продукции импортного алкоголя из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Lenta.ru02:49
RT на русском

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

RT на русском02:28
Газета.Ru

Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя

Газета.Ru02:01
Телеканал 360°

СМИ: импортный алкоголь оказался под угрозой исчезновения из-за новых требований к упаковке

Телеканал 360°02:07
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
Эхо Москвы

РБК: Магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за закона о виноделии

Эхо Москвы01:33
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00

Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах

41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков «сексуального просвещения», на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции.
РБК01:00
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Высокинский поручил подготовить проект канатной дороги

«Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Уктус» осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — кресельной канатной дороги», — сказано в постановлении.
Политсовет02:05