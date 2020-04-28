С 1 мая 2020 года в России вводятся новые правила перевода средств из банка в банк. Теперь россияне смогут бесплатно переводить деньги друг другу, а также совершать операции между своими счетами в разных финансовых учреждениях. Информация об этом появилась на официальном сайте Центробанка.

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