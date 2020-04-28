Экономика

Омск здесьОмск здесьДля россиян ввели новые правила перевода денег

С 1 мая 2020 года в России вводятся новые правила перевода средств из банка в банк. Теперь россияне смогут бесплатно переводить деньги друг другу, а также совершать операции между своими счетами в разных финансовых учреждениях. Информация об этом появилась на официальном сайте Центробанка.
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Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru03:12

Банковские комиссии между физическими лицами в системе быстрых платежей с этого дня ограничат

Эхо Москвы00:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК29 апреля в 08:10

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газетавчера в 19:00

С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц

Комсомольская правдавчера в 17:44

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАССвчера в 17:03

Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°вчера в 19:01
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Космос

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
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Авто

Новый субкомпактный пикап от Ford получит имя Maverick

В Европе в 1990-х годах, Ford использовал имя Maverick для своего внедорожника, построенного на базе Nissan Terrano II, а затем в 2000-х годах он снова воскресил имя для кроссовера Escape первого поколения.
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Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
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Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

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Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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Глава Роспотребнадзора выделила критерии для начала снятия ограничений

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Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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Политика

Эксперт оценил решение Мишустина сложить полномочия на время болезни

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский назвал верным решение заразившегося коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина сложить полномочия на время болезни.
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Вестибюли трети станций московского метро будут закрыты с 3 мая

С воскресенья, 3 мая, Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях, где значительно снизился пассажиропоток в связи с режимом самоизоляции, введенным в условиях распространения коронавируса.
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Московский Комсомолец 11:59
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Тесты дали положительный результат.
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Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
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Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

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Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
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Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Филипп Киркоров отпраздновал день рождения со своими детьми

Свой день рождения из-за пандемии COVID-19 артист отметил дома, без концерта, банкета и большого количества гостей.
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Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

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Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен

Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
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ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине

"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.
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Общество

На олигарха Босова подали в суд в США из-за бизнеса марихуаны

РИА Новости / Григорий Сысоев В суд Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе подан иск к владельцу "Сибантрацита" и "Востокугля" олигарху Дмитрию Босову.
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