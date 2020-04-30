Экономика

Континент Сибирь OnlineКонтинент Сибирь OnlineСистема быстрых платежей Банка России снова станет бесплатной с 1 мая

По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера, с 1 мая Центробанк отменяет часть банковских комиссий по СБП – теперь банки не могут брать комиссию с переводов между физическими лицами на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать172

Подробнее о событии

В России с 1 мая изменили лимит бесплатного перевода денег по номеру телефона

Клопс08:42

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru03:12

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК29 апреля в 08:10

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газетавчера в 19:00

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАССвчера в 17:03

Россиян предупредили о рисках бесплатных банковских переводов

Московский Комсомолецвчера в 09:24

Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°вчера в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Общество

Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

Медицинские маски и перчатки в некоторых ситуациях являются источником опасности, заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.
Известия 22:11
3
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия 15:22
84
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
420
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
1K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
954
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
318
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс 22:41
Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
3,2K
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
222
Армия и оружие

Жители Триполи жалуются на преступления сирийских наемников ПНС Ливии

Сирийские наемники, которых посылает Анкара, грабят и насилуют ливийцев, а силы безопасности Правительства национального согласия (ПНС) не обращают внимания.
iReactor 21:08
2
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
8,7K
Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru 20:50
Армия и оружие

Бежавший в ДНР «всушник» рассказал о невыносимых условиях в рядах карателей: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 08:19
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2,1K
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
74
Наука

Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу

Биологи советуют ориентироваться на мясо в самой широкой части курицы.
Деловое.ТВ 11:26
70
Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
2
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,7K
Здоровье

«Больно смотреть»: главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19

"Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные", - рассказал главврач.
РИА Новости 20:55
1
Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
29
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
1,5K
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
112
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
4
Общество

В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных

В ведомстве отметили, что основную сумму лучше оставить на банковской карте и взять с собой в больницу минимум наличных средств.
РЕН ТВ 20:29
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
1,1K
Общество

В Красноярске на карантин закрыли многоквартирный дом

Многоквартирный жилой дом по адресу Краснопресненская, 31 (Свердловский район) закрыли на карантин.
Newslab.ru 22:28
8
Здоровье

Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»

Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru 06:38
1
Общество

Перебежчик из КНДР сообщил о смерти Ким Чен Ына

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на перебежчика Чи Сон Хо, сбежавшего из КНДР еще в 2006 году, вероятность этого составляет 99%.
Профиль 12:19
100
Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
13
Общество

В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок

Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное