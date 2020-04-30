Экономика
Континент Сибирь OnlineСистема быстрых платежей Банка России снова станет бесплатной с 1 мая
По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера, с 1 мая Центробанк отменяет часть банковских комиссий по СБП – теперь банки не могут брать комиссию с переводов между физическими лицами на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
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«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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