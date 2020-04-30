По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера, с 1 мая Центробанк отменяет часть банковских комиссий по СБП – теперь банки не могут брать комиссию с переводов между физическими лицами на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.

Система быстрых платежей Банка России снова станет бесплатной с 1 мая

Общество Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян Медицинские маски и перчатки в некоторых ситуациях являются источником опасности, заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. 3

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 420

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 1K

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 318

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 222

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,7K

Политика Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.

Армия и оружие Бежавший в ДНР «всушник» рассказал о невыносимых условиях в рядах карателей: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,7K

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 4

Общество В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных В ведомстве отметили, что основную сумму лучше оставить на банковской карте и взять с собой в больницу минимум наличных средств.

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,1K

Общество Перебежчик из КНДР сообщил о смерти Ким Чен Ына Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на перебежчика Чи Сон Хо, сбежавшего из КНДР еще в 2006 году, вероятность этого составляет 99%. 100