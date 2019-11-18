Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

Госдума приняла в I чтении законопроект о виноделии в России

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