Общество

РЕН ТВРЕН ТВГосдума приняла в I чтении законопроект о виноделии в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".
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Вячеслав Володин
Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 10:09

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