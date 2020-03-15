Новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро 15 марта не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

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