Коронавирус

News.ruNews.ruНовых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

Новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро 15 марта не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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За сутки в России выявили еще четыре случая коронавируса

Комсомольская правда09:40

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки

ФАН08:47

Роспотребнадзор: новых случаев заражения коронавирусом в РФ нет

Вечерняя Москва07:02

В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

Piter.tv07:32

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

News.ru05:20

Роспотребнадзор: Три человека с коронавирусом заболели внутри России

РЕН ТВ05:17

Роспотребнадзор рассказал о трех случая заражения коронавирусом внутри России

ТАСС04:52
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Космос

В России появится новый космический корабль

Rambler News Service 02:28
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 10:46
Происшествия

В Москве на улице обстреляли девушек

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Вести.Ru 13:50
Политика

Путин направил закон о поправках к Конституции в Конституционный суд

В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос о проверке закона об изменении Конституции.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:30
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Политика

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 13:56
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
ТАСС 13:15
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Известия 11:32
Гаджеты

Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
3DNews 13:36
Общество

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 12:59
Происшествия

Поджидает за углом: на Вторчермете объявился автомобилист, устраивающий ДТП в одном и том же месте

Екатеринбург Онлайн 00:00
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Происшествия

Под Петербургом загорелся туристический автобус

В Ленинградской области загорелся туристический автобус.
Газета.Ru 11:47
Армия и оружие

Обстрелы Донецкой и Луганской республик украинской армией за 2 — 8 марта

Украинский Штаб ООС сообщил, что по ним открывали ответный огонь 6 раз. 8 марта Обстановка на Луганском участке: 2 обстрела.
Красная весна 06:42
Хоккей

Илья Самсонов: «Понимаю практически все, но что-то сказать тяжело»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о приколах в команде, конкуренции с Холтби и адаптации в НХЛ.
Спорт-Экспресс 11:13
Футбол

Ростов — Локомотив 1:3

Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:54
Общество

Онлайн-кинотеатр Premier отменил подписку из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта отменил подписку, сообщил холдинг «Газпром-медиа».
Ведомости 13:22
Общество

В Псковской области для защиты от COVID-19 досрочно начнутся каникулы

Весенние каникулы в школах начнутся досрочно - с 16 марта (обычно это последняя неделя марта).
Российская газета 13:34
Общество

В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус

В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
РИА Новости 12:45
Футбол

Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
РИА Новости 10:38
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Общество

Узбекистан с 16 марта закроет авиационное сообщение с другими странами

Власти Узбекистана с 16 марта закроют авиа- и автомобильное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:13
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Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Говорит Москва 06:49
Здоровье

Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
ToDay News Ufa 12:58
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