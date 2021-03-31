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Вести.Ru

Новых владельцев жилья могут обязать погашать долги по ЖКУ за бывших владельцев

Ассоциация "ЖКХ и городская среда" направила в Минстрой законопроект, который обязывает новых собственников квартир погашать долги предыдущих собственников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает газета "Известия".В источнике
С чего всё началось

Счетов палата: коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

Новых владельцев жилья могут обязать погашать долги по ЖКУ за бывших владельцев

Вести.Ru03:42

«Известия»: новых собственников жилья могут обязать оплачивать долги за ЖКУ экс-владельцев

ТАСС23:53

Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Известия20:41

Коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на покупателей

РЕН ТВ21:16

Покупателей квартир хотят обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих хозяев

Комсомольская правда21:44

Россиян заставят выплачивать долги бывших владельцев квартир

URA.Ru19:13

Долги по ЖКХ предложили отдать новым собственникам квартир

Телеканал 360°18:59
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ГЛАС.RU29 марта в 03:02

СК завершил расследование дела бывшего сенатора Арашукова

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RT на русскомвчера в 10:58