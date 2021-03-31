Ассоциация "ЖКХ и городская среда" направила в Минстрой законопроект, который обязывает новых собственников квартир погашать долги предыдущих собственников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает газета "Известия".

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С чего всё началось Счетов палата: коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»). Известия 17:01