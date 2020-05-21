Коронавирус

Avoka.doAvoka.doНовых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе

Появились последние данные по ситуации с COVID-19 в Кемеровской области. По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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За сутки ещё у 12-ти кузбассовцев подтвердился коронавирус

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Новых «коронавирусных» больных выявили в пяти городах Кузбасса

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Медики обнаружили новых зараженных коронавирусом на пяти кузбасских территориях

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Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Энергетика

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
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Гаджеты

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре

Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
NewInform вчера в 10:36
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Кино

Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»

Российская газета 20 мая в 15:35
4
Общество

Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 20 мая в 11:33
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Технологии

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
3
Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
3
Здоровье

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
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Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
Кино

Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге

Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv вчера в 08:29
13
Происшествия

В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод

РИА Новости 02:14
5
Происшествия

Бывшего начальника ГИБДД Новокузнецкого района отправили в колонию строгого режима

Центральный районный суд приговорил Павла Масленникова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Город новостей 00:39
Кино

В Fortnite показали новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

REGNUM вчера в 22:40
1
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
1,8K
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
2,1K
Общество

За сутки в Омской области выявили 65 новых случаев коронавируса

Представители регионального Минздрава проинформировали о росте числа заболевших коронавирусом граждан в Омской области – там за сутки выявили 65 новых случаев инфицирования.
RuNews24.ru 20 мая в 02:05
12
Происшествия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков

Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Общество

Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
Городовой вчера в 06:14
3,6K
Общество

В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения

Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру вчера в 12:05
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
20
Общество

В Воронежской области за сутки выявили 55 больных коронавирусом

За сутки в Воронежской области 55 чел. заразились коронавирусом.
Обозреватель Врн 02:01
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Кино

Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена

Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
SM News 20 мая в 08:48
Киберспорт

Valve начала рассылать приглашения на бета-тестирование Artifact 2.0

Разработчики из Valve объявили, что начали рассылать приглашения на бета-тестирование обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 19 мая в 03:00
Общество

16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки

Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
1
Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
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