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Народные новостиЧайка покидает пост генпрокурора
Сообщается, что глава РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора. Чайка занимал свой пост с июня 2006 года.
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Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельInfox.ru 07:59
с чего всё началось
Юрий Чайка, занимающий должность генпрокурора с 2006 года, будет освобожден от нее «в связи с переходом на другую работу», сообщила пресс-служба президента.РБК13:34
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