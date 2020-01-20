с чего всё началось

Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право как главы государства, и он реализовал это право. Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах СКР.

Сообщается, что глава РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора. Чайка занимал свой пост с июня 2006 года.

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