Общество
МР7.руНовым главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко
Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко, об этом журналист написал в Facebook. Он поблагодарил гендиректора медиахолдинга Наталью Синдееву за доверие и подчеркнул, что за то время, что он работал на телеканале RTVi, в России многое изменилось.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС вчера в 01:16
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Общество
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Футбол
«В Турции болельщики кидали на поле камни»
31-летний футболист, который много лет играл в Германии и Турции, а в 2016 году получил российское гражданство, дал интервью «Известиям».
Известия вчера в 16:00
Футбол
Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре»
В качестве футболиста Юрий выступал на Украине и в Германии, а в конце карьеры защищал цвета «Зенита», где был капитаном.
Чемпионат 10:58
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний
Хурму стоит употреблять страдающим анемией, с проблемами желудочно-кишечного тракта, с язвенной болезнью, с болезнями сердечно-сосудистой системы.
ToDay News Ufa вчера в 10:03
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Военное дело вчера в 01:18
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Культура
Умер актер Жигалин из «Улицы разбитых фонарей»
Народные новости вчера в 04:28
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Политика
Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.
REGNUM 08:41
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ в переброске бронетехники в район отвода сил
Отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе Золотого проходил с 29 октября по 1 ноября.
Аргументы и Факты 07:29
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Авто
Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
Компания Mitsubishi официально анонсировала обновленные бюджетные модели, распространив тизер и назвав дату презентации.
Tvoe-avto.com 04:54
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18