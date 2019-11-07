Общество

МР7.руМР7.руНовым главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко

Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко, об этом журналист написал в Facebook. Он поблагодарил гендиректора медиахолдинга Наталью Синдееву за доверие и подчеркнул, что за то время, что он работал на телеканале RTVi, в России многое изменилось.
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Новым главным редактором Дождя станет Тихон Дзядко

Дождь04:01

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

Эхо Москвы09:57

Тихон Дзядко объявил о переходе на должность главреда телеканала «Дождь»

РБК04:06

Тихон Дзядко подтвердил данные о назначении на должность главреда «Дождя»

РИА Новости04:34

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

ТАСС04:22

Главредом «Дождя» станет Тихон Дзядко

Коммерсантъ04:52

Главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко

Интерфакс04:33
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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Тихон Дзядко
Российский журналист
Российский журналист, заместитель главного редактора и ведущий телеканала RTVi, бывший корреспондент и ведущий эфира радиостанции «Эхо Москвы», бывший соведущий программы «Дзядко³» на телеканале «Дождь». Бывший ведущий новостей, заместитель главного редактора «Дождя». С августа 2016 года - ведущий RTVi.
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