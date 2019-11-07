Общество
Газета.RuНовым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко подтвердил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора телеканала "Дождь". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии
Бузова не стала уточнять, кто именно проявлял по отношению к ней домашнее насилие.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Культура
Александр Купцов из сериала «Неотложка» умер после спектакля
Актуальные Новости 06:47
Общество
Репетиция парада на Красной площади поразила британцев
В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади в честь 78-й годовщины исторического мероприятия.
РЕН ТВ вчера в 21:36
Космос
На МКС отправили 12 бутылок вина
На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
РИА Новости вчера в 05:57
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru вчера в 02:50
Культура
Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне
Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании в Сирии жены главы ИГИЛ аль-Багдади
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция поймала жену террориста и лидера ИГИЛ1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Народные новости вчера в 07:41