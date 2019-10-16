Футбол
De FactoНовым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных
Владимира Бесчастных назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел». Контракт подписали до конца сезона ФНЛ, на сайте команды. Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России в составе московского «Спартака», обладатель Кубка СССР и Кубка России (дважды).
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Новым наставником «Факела» стал бывший нападающий «Спартака» и сборной России
МОЁ! Оnline Воронеж06:03
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В Крыму открыт новый вид насекомых
В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
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RT на русском 05:20
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Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС»
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Миронов объявил, что готовится законопроект о смертной казни
Лидер партии «Справедливая Россия» заявил, что разрабатывается законопроект по введению смертной казни для террористов, их пособников и убийц детей.
Gazeta.SPb вчера в 09:03
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Коммерсантъ 06:12
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Газета.Ru 03:49
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Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).
РБК 06:17
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие
Эрдоган обвинил армию Сирии в гибели двух турецких военных
Накануне сообщалось, что в результате обстрела турецкого города Кызылтеп отрядами самообороны курдов с территории Сирии погибли два человека.
Взгляд.ру 06:28
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Lenta.ru вчера в 05:07
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru вчера в 12:55
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Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
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Политика
Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Известия 04:31
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
Грузия передаст России хакера Сумбаева
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани распорядилась экстрадировать в РФ хакера Ярослава Сумбаева, который на родине проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной.
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Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Футбол
Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке
В субботу «Ростов» приедет в Санкт-Петербург. А пока Эльдор не уехал в классный европейский клуб, пора осмыслить карьеру нападающего в РПЛ.
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Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире
Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
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Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
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«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ
Во время визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов подписал документы о закрытии сделки по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Гаша (Ghasha).
Ведомости вчера в 17:13
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У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 вчера в 05:17
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Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
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В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы
Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
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Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России
Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.
Взгляд.ру 04:32
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском вчера в 14:07