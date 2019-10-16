Футбол

De FactoDe FactoНовым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

Владимира Бесчастных назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел». Контракт подписали до конца сезона ФНЛ, на сайте команды. Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России в составе московского «Спартака», обладатель Кубка СССР и Кубка России (дважды).
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Новым наставником «Факела» стал бывший нападающий «Спартака» и сборной России

МОЁ! Оnline Воронеж06:03

«Факел» объявил о назначении Бесчастных на пост главного тренера

Sport24.ru04:52

«Факел» объявил о назначении Бесчастных

Sportbox.RU04:54

Главным тренером воронежского «Факела» назначен Владимир Бесчастных

Обозреватель Врн04:56

«Факел» объявил о назначении Бесчастных

Матч ТВ04:54

Бесчастных назначен главным тренером «Факела»

Чемпионат04:48

Бесчастных стал главным тренером «Факела»

Спорт-Экспресс04:46
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Политика

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Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС»

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Политика

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Политика

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Политика

Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
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Эрдоган обвинил армию Сирии в гибели двух турецких военных

Накануне сообщалось, что в результате обстрела турецкого города Кызылтеп отрядами самообороны курдов с территории Сирии погибли два человека.
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Происшествия

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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

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Политика

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

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Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело

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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия

Грузия передаст России хакера Сумбаева

Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани распорядилась экстрадировать в РФ хакера Ярослава Сумбаева, который на родине проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной.
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Происшествия

Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
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Футбол

Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке

В субботу «Ростов» приедет в Санкт-Петербург. А пока Эльдор не уехал в классный европейский клуб, пора осмыслить карьеру нападающего в РПЛ.
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Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире

Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Авто

Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

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Во время визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов подписал документы о закрытии сделки по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Гаша (Ghasha).
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У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
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Армия и оружие

Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России

Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.
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Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском вчера в 14:07
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