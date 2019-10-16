Футбол
De FactoНовым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных
Владимира Бесчастных назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел». Контракт подписали до конца сезона ФНЛ, на сайте команды. Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России в составе московского «Спартака», обладатель Кубка СССР и Кубка России (дважды).
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Новым наставником «Факела» стал бывший нападающий «Спартака» и сборной России
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