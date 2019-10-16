Футбол

De FactoDe FactoНовым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

Владимира Бесчастных назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел». Контракт подписали до конца сезона ФНЛ, на сайте команды. Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России в составе московского «Спартака», обладатель Кубка СССР и Кубка России (дважды).
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«Факел» провел первую тренировку под руководством Бесчастных

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Бесчастных стал главным тренером «Факела»

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Бесчастных назначен главным тренером «Факела»

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