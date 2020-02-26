Общество

ТАССТАССНовым главой Disney стал Боб Чапек

Смена руководства произошла во вторник в крупной американской корпорации The Walt Disney Company, Боб Чапек стал ее новым генеральным директором, ранее данный пост занимал Роберт Айгер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
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Роберт Айгер
Я считаю, что сейчас оптимальное время для передачи власти новому генеральному директору... Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев.
— Роберт Айгер, американский предпринимательРИА Новости вчера в 18:12

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