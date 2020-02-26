Я считаю, что сейчас оптимальное время для передачи власти новому генеральному директору... Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев.

Смена руководства произошла во вторник в крупной американской корпорации The Walt Disney Company, Боб Чапек стал ее новым генеральным директором, ранее данный пост занимал Роберт Айгер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Происшествия В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.

Энергетика Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Политика США продлили санкции против России из-за Украины Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.

Экономика Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.

Происшествия Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Общество Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.