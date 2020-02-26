Общество
ТАССНовым главой Disney стал Боб Чапек
Смена руководства произошла во вторник в крупной американской корпорации The Walt Disney Company, Боб Чапек стал ее новым генеральным директором, ранее данный пост занимал Роберт Айгер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
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Я считаю, что сейчас оптимальное время для передачи власти новому генеральному директору... Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев.
— Роберт Айгер, американский предпринимательРИА Новости вчера в 18:12
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Сделавший Disney крупнейшей студией Голливуда гендиректор ушел со своего поста
Ведомостивчера в 18:11
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