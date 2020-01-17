Политика
РИА НовостиНовым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства. До этого Егоров был заместителем главы ФНС.
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Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Политика
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы
"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро, безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.
Авто
Опубликовано первое фото обновленного Volkswagen Tiguan
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
Политика
В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией
Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Технологии
Microsoft запустила свой новый браузер
Компания Microsoft запустила свой новый браузер Edge, работающий на движке Chromium, для платформ Windows и macOS, пишет The Verge.
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Спорт
МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Шоу-бизнес
Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»
Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
Футбол
Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин определился с игровым номером, сообщает официальный сайт «армейцев».
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Наука
Найден новый способ утилизации отходов алюминиевого производства
Российские исследователи придумали новый способ утилизации красного шлама — смеси различных токсичных для человека и животных соединений.
Культура
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.