Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства. До этого Егоров был заместителем главы ФНС.
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