Политика
РИА НовостиНовым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства. До этого Егоров был заместителем главы ФНС.
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Футбол
«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Общество
В центре Москвы скорректируют цены на парковку
На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Космос
Астрономы вычислили источник болида, пролевшего в небе над Японией
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Немецкий спецназ пришел к племяннику Чеченского Геббельса
По словам мужчины, полицейские в сопровождении спецназа окружили его у подъезда дома в Берлине утром 14 января.
Общество
Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января
"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по Мишустину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина, выдвинутого на пост главы правительства.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.
Общество
Названы самые популярные пароли за 2019 год
В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Политика
В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование
В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Общество
Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума
По итогам 2019 года коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тысячу человек, говорится в докладе Нацбюро статистики.
Происшествия
Школьник избил пожилую учительницу из-за наушников в Москве
Московский школьник, слушавший музыку на уроке, избил 61-летнюю учительницу физики после того, как она сделала ему замечание.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл «Дакар»-2020 в зачете грузовиков
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова победил в 12-м этапе ралли-марафона «Дакар-2020», передает «Интерфакс».
Финансы
Экономист объяснил свои слова о курсе рубля по 200 за доллар
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев объяснил свои слова о возможном движении курса рубля «в сторону 200 рублей за доллар» риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.
Политика
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Трудный самолет На испытаниях Су-24 возникало много проблем и чрезвычайных ситуаций: самолет нашпиговали новыми технологиями и конструкторскими решениями.
Происшествия