Политика
ВедомостиНовым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы. Распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить217
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Автоспорт
«Дакар» завершился триумфом «КамАЗа» и российских гонщиков
Происшествия
Бывший мэр Калининграда впал в кому
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы, после чего впал в кому.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького
Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов.
Политика
Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана
Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
Общество
В России впервые нанесли маркировку на побывавший в угоне автомобиль
В Госавтоинспекции сообщили, что предприятие в Балашихе нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиле.
Футбол
Легионер «Спартака» рассказал, что его больше всего удивило в Москве
Шведский нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон поделился впечатлениями о жизни в России.
Политика
Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина
Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Театры
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Происшествия
Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь
Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки
Общество
85-летнему Михаилу Жванецкому диагностировали рак
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
МИД опроверг заявления властей Германии по делу Хангошвили
Заявления властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили не соответствуют действительности, сообщил МИД РФ.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Футбол
Игроки клуба ПФЛ «Машук КМВ» делали ставки на игры своей команды
Стал известен клуб ПФЛ, чьи игроки сегодня были уличены в ставках на матчи своей команды.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Авто
Преемник Nissan 370Z получит дизайн в стиле ретро
Как отмечают некоторые источники, новинка будет получит ретро-дизайн, вдохновленный моделью 240Z, с которой полвека назад началась история спортивных автомобилей Z-серии.
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.