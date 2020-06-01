Политика
Моя Москва.онлайнНовым главой следственного департамента МВД назначен генерал Лебедев
Ранее Лебедев возглавлял управление МВД по Рязанской области. В апреле указом главы государства был отправлен в отставку начальник следственного департамента МВД генерал-полковник Александр Романов. Также он был освобожден от должности замминистра внутренних дел.
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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что Лебедеву также присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.РЕН ТВ10:58
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В Вашингтоне вводят комендантский час
Ранее Боузер уже вводила комендантский час в американской столице в ночь на понедельник в связи с массовыми акциями протеста, возникшими после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
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У работника областной больницы выявлен коронавирус
Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Сахалин.Инфо 23:09
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В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса
Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 22:40
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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Kleo.ru 10:49
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Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
Технологии
Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia
Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад.
Игромания.ру 08:23
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
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Газета.Ru 18:44
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
Финансы
Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе
1 июня рубль укрепился к доллару и европейской валюте. В начале недели курс доллара упал ниже ₽70. Это произошло впервые с 6 марта.
РБК 13:01
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru вчера в 06:32
Гаджеты
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iXBT.com 08:02
Происшествия
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Мародеры бьют витрины и грабят магазины на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:46
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В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин
В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
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Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам
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Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
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Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
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Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
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С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
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Кристоф Дюгарри: «Пайет? На какой планете он живет?»
Бывший нападающий «Марселя» Кристоф Дюгарри подверг резкой критике отношение Димитри Пайета к вопросу о заработной плате.
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Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
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