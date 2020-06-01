Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнНовым главой следственного департамента МВД назначен генерал Лебедев

Ранее Лебедев возглавлял управление МВД по Рязанской области. В апреле указом главы государства был отправлен в отставку начальник следственного департамента МВД генерал-полковник Александр Романов. Также он был освобожден от должности замминистра внутренних дел.
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В документе
, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что Лебедеву также присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.
РЕН ТВ10:58

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Руководство МВД укрепили из Рязани

Коммерсантъ12:21

В МВД подтвердили назначение Лебедева на должность замминистра

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Московский Комсомолец11:02

Новым главой следственного департамента МВД назначили генерала Лебедева

РБК10:30

Следственный департамент МВД России возглавил генерал-майор Сергей Лебедев

Интерфакс12:03

Путин назначил главой Следственного департамента МВД России Сергея Лебедева

ТАСС11:03
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Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения.
Говорит Москва 10:24
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Общество

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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Общество

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Здоровье

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Сахалин.Инфо 23:09
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REGNUM 22:40
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Здоровье

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Шоу-бизнес

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Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
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Технологии

Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia

Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад.
Игромания.ру 08:23
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

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Газета.Ru 18:44
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Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
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Финансы

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Гаджеты

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Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
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Энергетика

В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин

В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
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Общество

Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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В Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам

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СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
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На первом месте по числу зараженных остаются США (1 793 780), на втором Бразилия (514 849), замыкает тройку лидеров Россия (всего 414 878 заболевших, за 1 июня — 9 035), на четвертом месте Великобритания (276 156), на пятом Испания (239 479).
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
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